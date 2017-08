/ / O cantor Gospel Chris Dúran estará fazendo um show na igreja Batista ibcol EM Guarantã do Norte

O Cantor Gospel Chris Dúra n estará no próximo dia 30 de agosto realizando um grande show gospel na Igreja Batista Ibcol, que fica localizada na Avenida Jonas Pinheiro, ao lado do Posto Ideal. O show será aberto a toda população de Guarantã do Norte/MT e Região, será todo gratuito. n estará no próximo dia 30 de agosto realizando um grande show gospel na Igreja Batista Ibcol, que fica localizada na Avenida Jonas Pinheiro, ao lado do Posto Ideal. O show será aberto a toda população de Guarantã do Norte/MT e Região, será todo gratuito.





Por onde Chris Dúra n passa com o seu Show gospel ele encanta com suas musicas e louvores. O cantor também tem o dom da cura. Em uma entrevista para o Site EGO, ele disse "Quem faz esses milagres é Jesus e ele me usa como o seu instrumento. Já vi paralítico andar, surdo voltar a escutar, cego voltar a enxergar. Isso não é uma novidade, assim como os antigos discípulos de Jesus, eu também sou usado com a finalidade de aliviar algumas dores".





No ano de 1999, Chris Dúran embalava o tema do personagem principal da novela "Andando nas Nuvens", o anjo Thiago, interpretado por Caio Blat. O cantor francês, então, bombou nas paradas de sucesso do Brasil e conquistou fama e dinheiro.





Antes de sofrer o acidente, Chris havia gravado o segundo CD da carreira todo em inglês, "Why", quando diz ter tido o seu primeiro "encontro" com Jesus. "Estava em depressão, deitado no meu quarto em Miami trocando os canais da TV quando parei em um canal onde haviam muitos jovens orando. Neste momento um vento forte entrou pela janela do meu quarto e senti uma emoção muito forte. Ouvi a voz de Deus falando comigo e nesse momento percebi a presença do Espírito Santo".





Conversão

Após o "chamado", Chris resolveu mudar radicalmente de vida. Se converteu - ele foi criado com orientação católica -, se casou e virou pastor. "Larguei a carreira no auge e não me arrependo. Sucesso, juventude e beleza são coisas que passam, mas Jesus não. Hoje tenho uma missão muito maior. Deus me falou que minha missão é levar a palavra para o máximo de pessoas", diz o cantor, que ganhou disco de platina com o CD Gospel, "Reverência".

Por Célio Ribeiro com o Site Ego