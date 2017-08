/ / Nota de Repúdio

A vereadora Katia Brambilla vem a público emitir uma nota de repudio as ações caluniosas e difamatórias, sobretudo as veiculadas na internet, através do site O Território juntamente com o Sintep de Guarantã do Norte/MT, influenciadas por lideranças opositoras, devido bom trabalho político que vem desenvolvendo, que de maneira covarde e injusta estão acusando-a inveridicamente de estar recebendo sem trabalhar, imputando-lhe falsamente o fato como crime, difamando-a como fato ofensivo à sua reputação.