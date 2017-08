/ / Neymar treina pela 1ª vez com PSG, conversa com técnico e pode estrear

A estreia de Neymar com a camisa do Paris Saint-Germain está próxima. Depois de ser apresentado oficialmente na manhã desta sexta-feira , o atacante brasileiro já foi para o gramado para participar do primeiro treino com os novos companheiros. No próximo sábado, a equipe realiza o primeiro jogo da temporada pelo Campeonato Francês, em casa, diante do Amiens.

O grande destaque das atividades no Centro de Treinamentos parisiense foi a conversa de Neymar com seu novo treinador. Curto, o bate-papo entre o espanhol Unai Emery e o atacante deve ter servido para o jogador reiterar que está com vontade de sair jogando no compromisso deste final de semana.

Na coletiva de apresentação, o novo camisa 10 do PSG declarou que está apto para atuar. “Estou pronto. Se posso jogar amanhã, porque não? Vou falar com o staff e esperar pela luz verde, mas é isto que eu amo fazer. Jogar futebol”, destacou.

Os únicos problemas para a estreia do jogador pela nova equipe estariam relacionados ao desgaste e à falta de treinamentos nos últimos dias. Com todo o imbróglio da contratação e rotina de viagens, o atleta ficou sem treinar na última quinta, quando assinou contrato , e na última quarta, quando se despediu dos ex-companheiros do Barça

Já a última atuação do astro da Seleção Brasileira não aconteceu há tanto tempo. No dia 29 de julho, ainda pela pré temporada do Barça, em solo norte-americano, Neymar entrou em campo na vitória de 3 a 2 sobre o Real Madrid. Ainda vinculado aos catalães, ele participou de todos os três jogos do time nos EUA, anotando três gols.

Por Gazeta Esportiva