/ / Mulher recebe foto do marido taxista degolado e DHPP localiza corpo perto de lixão

A Polícia Civil investiga o assassinato do taxista Douglas da Silva Dantas, 34, em Cuiabá, na noite de terça-feira (8). Esposa da vítima chegou a receber fotografia do companheiro com as mãos amarradas e vivo, através do WhatsApp, e posteriormente dele degolado.

Reprodução



Em pânico, mulher acionou os parentes e um irmão procurou a polícia, que passou a realizar diligências no intuito de localizar o taxista.

Na manhã desta quarta-feira (9), a polícia recebeu informação de um corpo encontrado dentro de um carro, na região conhecida como Barreiro Branco, em área perto da lagoa do lixão.

Família confirmou que o corpo é de Douglas. Vítima foi localizada dentro do veículo VW Gol vermelho. Pai dele esteve no local e também informou que recebeu fotos do filho sendo torturado e posteriomente morto.

Vítima tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar.

Equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Politec iniciaram as investigações.

Segundo a testemunha, um amigo da família enviou as fotos da vítima no aplicativo de mensagens, durante a noite e depois apagou as imagens. Inicialmente, a polícia trabalha com a hipótese de execução. Por Izabel Barrizon (Colaborou Oliveira Júnior)

