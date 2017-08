/ / Morre uma das vitimas de acidente entre ônibus e caminhão de pinche

Na última segunda-feira (21/08) aconteceu na BR 163 na altura da Serra do Cachimbo, na divisa de Guarantã do Norte/MT e o Estado do Pará um acidente aonde envolveu um ônibus que transportava trabalhadores de uma empresa que realiza a manutenção do asfalto na rodovia e um caminhão que transportava pinche para os reparos do asfalto.