/ / Menor é apreendido após furtar uma empresa de veículos em Matupá; menor já foi preso cinco vezes em menos de 30 dias

Um menor foi apreendido na noite desta segunda-feira (31-07), após cometer um furto na madrugada do mesmo dia, na empresa Itália veículos em Matupá.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, a qual realizou rondas no intuito de localizar o infrator, onde no início da noite obteve êxito em localiza-lo e recuperar os objetos furtados.

O mesmo havia sido apreendido na semana passada em Guarantã do Norte, por participação no arrombamento na empresa Amazônia Máquinas. Por ordem do promotor ele foi internado no Hospital Municipal para tratamento psiquiátrico, porém ele acabou fugindo e em menos de 24h voltou a cometer crime.