/ / Mais uma vez finalista da Copa do Brasil, Robinho comemora retrospecto positivo diante do Grêmio e projeta reencontro com o Santos

O Cruzeiro conquistou ontem (quarta-feira) a classificação para a final da Copa do Brasil 2017. A Raposa superou o Grêmio por 1×0, no estádio Mineirão, e levou a melhor na disputa de pênaltis. O duelo diante do tricolor dos pampas foi o vigésimo na carreira do meia Robinho contra os gaúchos e o retrospecto é extremamente positivo foram 10 vitórias, quatro empates e somente seis derrotas.





Além do ótimo aproveitamento contra o Grêmio, Robinho também já marcou quatro gols e deu seis assistências diante do tricolor gaúcho. O camisa 19 cruzeirense valorizou esse bom retrospecto contra o rival do Rio Grande do Sul. “Foi o meu vigésimo jogo contra o Grêmio e curiosamente é um time que geralmente tenho boas atuações e bons resultados. Situações que surgem no futebol e que me motivam a sempre continuar fazendo o meu melhor. Espero na semana que vem, pela Primeira Liga, novamente ter sucesso contra eles”, declarou o meia da Raposa.





Robinho tem ótimos desempenhos na Copa do Brasil. Em 2011 e 2016 foi semifinalista por Avaí e Cruzeiro, respectivamente, e em 2015 levantou o troféu vestindo a camisa do Palmeiras. “É uma competição que gosto de jogar. O mata-mata sempre traz partidas decisivas, nervosas e resolvidas em detalhes. Respeitamos muito a força do Flamengo, mas farei de tudo para repetir 2015 e conquistar mais um título da Copa do Brasil”, destacou o atleta que tem 38 jogos na competição nacional.





No entanto, antes da final da Copa do Brasil, o Cruzeiro concentra suas energias no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 19h, a Raposa recebe o Santos no estádio Mineirão. Robinho conhece bem o próximo rival, afinal defendeu o Peixe. “Respeito bastante o Santos. Foi a primeira grande equipe em que atuei.





Era jovem e aprendi muito na minha passagem por lá. Mas, domingo estarei vestindo a camisa do Cruzeiro, clube que me acolheu muito bem e que estou muito feliz. Estou contente também por a cada dia estar melhor fisicamente. Consegui aguentar os 90 minutos intensos diante do Grêmio e espero que no domingo conquistemos mais um grande resultado para a nossa apaixonada torcida, que está animada pela classificação para a final da Copa do Brasil”, concluiu.





Foto: Divulgação/Cruzeiro

Assessor de Imprensa