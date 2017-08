/ / Mais uma tragédia acontece na família de Guarantã do Norte

Com o forte calor nos últimos dias em Guarantã do Norte/MT e região muitas pessoas procuram se refrescar nos rios do município e isso muitas das vezes acabam em tragédias. Um dos rios mais frequentado é o Braço Norte, por ficar próximo a cidade.





Hoje domingo (20/08), não foi diferente dos últimos dias, com temperatura muito elevado o jovem Matheus Gabriel de Sousa Campos (20 anos), estava tomando banho no referido Rio quando saltou de uma espécie de trampolim, próximo a ponte, ao flutuou o mesmo já estava sem reação de movimento.





Matheus era filho da Pastora Joelma, da Igreja Assembleia de Deus Visão Águia. A tragédia aconteceu por volta das 16:00. O jovem chegou a ser levado ao hospital municipal, mas já deu entra sem vida. A funerária Pax Memorial e quem está prestando os atendimentos fúnebres. O local do velório e o enterro será decidido pelos familiares.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias