/ / Luverdense vence o Sinop e está na final do Sub 19

Por Julio Tabile - Assessoria

Com dois gols, um em cada tempo, o Luverdense derrotou o Sinop por 2 a 0, e vai disputar a final do Estadual Sub-19, contra o União de Rondonópolis.

O Lec, que havia vencido a partida de ida no Gigantão por 2 x 1, saiu na frente aos 12 minutos com gol de Yan, após vacilo da defesa do Galo. Na segunda etapa, num contra-ataque rápido, Ruan fez o gol, aos 23 minutos do segundo tempo, que consolidou a vitória no Passo das Emas.

O União, que venceu o Dom Bosco na Arena Pantanal por 3 x 2, também está na Copa São Paulo de F utebol Junior do ano que vem, ao lado do Luverdense,

O primeiro jogo da decisão será no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis e a final no Passo das Emas,

A Federação vai definir o horário das partidas.

O Sinop e o Dom Bosco que ficaram pelo caminho, agora vão disputar a Copa Federação Sub 21 que começa no dia 17 de setembro, e vale uma vaga na Copa do Brasil de 2018.