/ / Líder do governo diz que teto de gastos vai promover economia de R$ 1 bilhão ao Estado

Depois de 15 dias em recesso, os trabalhos em plenário na Assembleia Legislativa tiveram reinício nesta quarta-feira (2), durante sessão matutina. Em destaque, a apresentação da Mensagem 55/2017, encaminhada pelo governo do Estado, que trata do reajuste do subsídio da carreira dos servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

De acordo com o líder do governo no Parlamento, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), o reajuste não foi concedido antes em função da fragilidade econômica do estado, mas que o momento é oportuno para tratar desse tema. “Antes os servidores da Sema não foram valorizados como o de outra secretarias. Agora está sendo feita a equiparação salarial com outras categorias”, explicou Dal Bosco.

Além dessa Mensagem, o governo deve encaminhar nos próximos dias o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que trata do congelamento dos gastos dos Poderes e o projeto de reforma tributária.

Com o entendimento dos Ministérios Públicos Federal e Estadual sobre a conclusão das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Cuiabá e Várzea Grande, os deputados voltam a discutir a Mensagem 202/2017 que trata do empréstimo de R$ 800 milhões junto a Caixa Econômica Federal Essa proposta chegou a Casa no primeiro semestres deste ano.

“A grande discussão é votar propostas que tragam melhorias para o estado. A lei do teto, congelando os repasses aos Poderes, vai repassar o que der na inflação para o ano subsequente e gerar uma economia de R$ 1 bilhão. A proposta tributária visa simplificar a lei vigente no Estado, dando mais isonomia para quem está e quem quiser investir em Mato Grosso”.

