/ / Ladrões derrubam dois transformadores de energia para furtar cobre no Nortão

Os furtos de cobre em pelo menos dois transformadores de energia foram registrados em duas proprietárias rurais no município de Cláudia (90 quilômetros de Sinop), nos últimos dias. De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro caso ocorreu em um sítio de um idoso de 78 anos. Ele contou aos policiais que os criminosos derrubaram o poste com o equipamento e furtaram todas as peças de cobre.

O segundo caso ocorreu em uma área agrícola, na estrada Magali, no dia 24 do mês passado. Segundo a vítima, os criminosos também derrubaram o poste de energia dentro da propriedade do pai dele e levaram todas as peças do interior do transformador. Além disso, foram quebrados o padrão e o relógio de energia.

De acordo com um investidor, o caso já está investigado pela Polícia Civil.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação)