/ / Júlio Campos confirma filiações de Eduardo Botelho, Fabio Garcia e Mauro Mendes no DEM

Durante o final de semana, lideranças dos Democratas e do PSB se reuniram na casa do secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jayme Campos (DEM), para conversar sobre a mudança daqueles que estão descontentes com a chegada de Valtenir Pereira ao comando do PSB de Mato Grosso, após destituição em massa dos diretórios pelo presidente nacional da legenda, Carlos Siqueira.

O resultado da reunião foi a confirmação de que o deputado estadual Eduardo Botelho, o deputado federal Fábio Garcia e o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes deixarão o PSB e se filiarão ao DEM. A informação é do ex-senador Júlio Campos (foto), que participou do encontro político.

“Realmente tivemos uma reunião muito importante com lideranças expressivas do PSB e, dessa feita, lá na casa do senador Jayme Campos, nós colocamos a conversa bem avançada no sentido do Democratas receber com muito prazer a filiação dos novos companheiros do PSB, que estão descontentes com a atitude truculenta com que o diretório nacional do PSB, lá em Brasília, tomou contra as lideranças políticas do PSB de Mato Grosso (...) Tivemos uma conversa bastante longa, bastante aberta, bastante sincera. Colocamos uma análise da situação e chegamos à conclusão que tem tudo a ver a filiação dessa equipe valorosa do PSB junto ao nosso partido”, disse Júlio à rádio Capital FM, esta manhã.

Segundo Júlio Campos, os dissidentes do PSB já entrarão no DEM com total apoio de seus filiados, que apoiam suas candidaturas às eleições de 2018. “Abrimos o diretório para eles, abrimos os municípios, não há nenhuma resistência. Nós já havíamos feito uma pesquisa nos 101 diretórios permanentes que o Democratas tem em Mato Grosso e também nas comissões provisórias, que são quase 30. Não há nenhum dificuldade. Aliás, muitos diretórios nossos apoiaram até as candidaturas a deputado federal do Fábio Garcia e também do Sachetti”.

Quem também entra com grande respaldo e já colocando seu nome à disposição do partido para 2018 é o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes, que diferentemente dos seus colegas de PSB, não tem problemas com a janela partidária porque não detém mais nenhum cargo eletivo. “Há uma facilidade. Conversamos muito com o doutor Mauro Mendes, que também colocou seu nome à disposição para uma possível candidatura em 2018 no quadro político que vai ser constituído daqui pra frente”.

Conforme o ex-senador e ex-governador, que é uma das principais lideranças do DEM, Mauro Mendes entra para o partido com chances de disputar qualquer cargo, seja de governador ou senador, mas ponderou o fato de que isso só será definido no ano que vem porque ainda está mantido o compromisso político com o grupo do governador Pedro Taques.

Por Só Notícias/Gazeta Digital (foto: assessoria/arquivo)