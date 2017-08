/ / Já estão abertas as inscrições do ENCCEJA 2017

As inscrições para o Exame Nacional ENCCEJA começaram nesta segunda feira, (07/08). O prazo vai até às 23h59 do dia 18 de agosto de 2017. Este exame é indicado aos interessados em obter a certificação do ensino fundamental ou ensino médio.





Para fazer o ENCCEJA é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame, para quem busca a certificação do ensino fundamental; ou ter, no mínimo, 18 anos completos para quem busca a certificação do ensino médio.





Como fazer a inscrição: Para fazer a inscrição, basta acessar no portal do Inep:





É preciso informar o número do cadastro de Pessoa Física (CPF), e-mail e celular válidos. Se o participante precisar de atendimento especializado e/ou específico deve fazer a solicitação, e comprovar a necessidade, durante o período de inscrição.





Durante a inscrição, também é necessário indicar a certificação de conclusão de interesse, se para ensino fundamental ou para ensino médio. O participante deve indicar, ainda, a(s) prova(s) com a(s) qual(is) deseja obter certificação, no ensino fundamental ou ensino médio. Isso ocorre, porque algumas pessoas já têm uma declaração parcial de proficiência, não precisando repetir a prova da área.





Também deve ser indicada em qual Secretaria Estadual de Educação deseja solicitar o certificado. Por fim, é preciso escolher a cidade onde realizará as provas.Guarantã do Norte, está prevista como cidade para aplicação do exame.





Sandra Maria F. Cardoso Assessor a Pedagógica Guarantã do Norte/MT