/ / Invicto há cinco jogos, Welinton Junior luta para recuperar espaço no Paysandu: ‘Quero jogar’

Buscando se recuperar na tabela de classificação, o Paysandu tem pela frente o Oeste na próxima rodada. E um jogador em especial vem com um rendimento diferente do da equipe. Querendo recuperar vaga no time titular, Welinton Junior não perde há cinco compromissos com a camisa bicolor.

Aproveitamento diferente do Papão, que dos últimos cinco duelos acabou perdendo três.





Após participar da vitória do Paysandu em cima do Santa Cruz, na penúltima rodada, Welinton Junior acabou não sendo aproveitado por Marquinhos Santos na derrota em casa para o Figueirense que fechou o turno. “São opções do treinador e da comissão técnica. É normal no futebol e não é nenhuma novidade. Claro que não estou 100% feliz. Primeiro pela fase do Paysandu que não é boa e também por não estar jogando tanto. Mas respeito o comandante. É o Marquinhos Santos quem manda. Continuo trabalhando forte e estou me dedicando ainda mais para recuperar a minha vaga, sempre respeitando todos os companheiros. Não pode ser diferente”, afirmou.





O próximo adversário, aliás, traz boas recordações ao jogador. Pelo Papão, Welinton Junior encarou duas vezes o Oeste e venceu as duas. Foi titular em ambos e contribuiu com uma assistência. “É mais um duelo complicado. O Oeste venceu na última rodada o Goiás fora de casa. Foi um grande resultado e eles estão motivados. Mas precisamos pontuar, precisamos voltar a vencer. Vamos nos dedicar ao máximo para isso. Venho trabalhando forte para contribuir da melhor maneira possível e o treinador sabe disso. Quero jogar”, finalizou.

O duelo entre Oeste e Paysandu acontece no sábado, às 19h, na Arena Barueri.

Foto: Fernando Torres/Paysandu

Assessor de Imprensa