/ / Inter goleia o Goiás e assume vice-liderança da Série B

Na disputa das duas melhores receitas da Série B, deu Internacional. O Colorado venceu o Goiás por 3 a 0 no estádio Beira-Rio e assumiu a segunda colocação da Série B. Já, o time esmeraldino caiu para 13ª posição. Os gols da partida foram William Pottker, Leandro Damião e Carlos.

O estádio apresentou ótimo público depois do Internacional fazer uma promoção na partida do Oeste, no qual o torcedor que comprava ingresso para aquele confronto ganhava automaticamente ingressos para o jogo desta terça-feira. A torcida colorada estava empolgada para ver a estreia do meia Camilo e a reestreia do atacante Leandro Damião com a camisa do Inter.

Com o resultado, o Internacional chegou à 30 pontos somados e alcançou a vice-liderança da Série B. Agora, o Colorado está a seis pontos do líder América-MG.

As duas equipes voltam a campo pela 19ª rodada da Série B. Na sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), o Goiás recebe o Oeste, no estádio Serra Dourada. No sábado, O Internacional encara o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, às 16h30 (de Brasília).

Por Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)