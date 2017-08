/ / Indicações ao Executivo de Oscar Bezerra se concentram em Infraestrutura, Educação e Saúde

“Com mais de 600 indicações ao Executivo Estadual o deputado estadual tem dado atenção aos pedidos e demandas de todo o Estado”.





O deputado estadual Oscar Bezerra (PSB), já apresentou 657 indicações ao Executivo Estadual desde o inicio de seu mandato, sendo um dos maiores números do parlamento. Indicações variam para as Secretarias de Infraestrutura, Educação e Saúde atendendo a necessidade de diversos municípios de Mato Grosso.





Para a cidade de Aripuanã, uma das principais necessidades e demandas tem sido em relação a infraestrutura e a agricultura familiar. O parlamentar indicou a pavimentação asfáltica de vias, óleo diesel e patrolamento de rodovias locais. Fruto dos pedidos e indicações recentemente seis resfriadores de leite foram destinados ao distrito de Conselvan.





A manutenção das estradas no interior do Estado tem sido uma das grandes preocupações do deputado Oscar. Após reuniões e indicações, por meio da Prefeitura Municipal de Tabaporã, a Sinfra liberou 60 mil litros de óleo diesel para a recuperação e manutenção das estradas da região.





Juína, Tangará da Serra, Alta Floresta, Nova Bandeirantes, Cotriguaçu, Rondolândia, Carlinda, Nova Monte Verde e Aripuanã foram cidades beneficiadas pelo programa do Governo de Mato Grosso, Pró Café, todas com indicações pelo deputado para atender as necessidades dos produtores rurais de cada região.





Já para Juara, reformas de pontes e indicações principalmente para os setores de educação e saúde são as demandas mais constantes. Recentemente o deputado indicou a instalação de uma unidade de Hemodiálise no município, para atender toda a região do Vale do Arinos.





A instalação de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de saúde no município de Novo Horizonte do Norte, também foi indicada pelo deputado. A justificativa da demanda é que o serviço de tratamento mais próximo da localidade é de 200 (duzentos) quilômetros, localizada em Juína. A propoisção foi lida em maio, deste ano, e ainda aguarda uma resposta do Executivo.





“As indicações são originadas de cada município. Algumas vezes pelos vereadores e outras pela própria população. O papel do parlamentar é indicar e cobrar este tipo de proposição. Algumas são aceitas e acatadas pelo Executivo e outras rejeitadas, mais nada impede que as cobranças continuem”, explicou Oscar.