/ / Homem em visível estado de embriaguez troca tiro com a Polícia em Novo Mundo

Um homem em visível estado de embriaguez acabou sacando uma arma de fogo no bar do João Bananeiro e disparando vários tiros. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (24/08) por volta das 14h, em Novo Mundo.





A Polícia Militar foi acionada onde houve troca de tiros. O reforço ao Comando Regional 15 foi solicitado e os policias de Guarantã do Norte-MT deram suporte.





Segundo a Polícia Militar, o homem identificado como Donisete Balbinot de 45 anos, está passando por problemas psicológicos. Motivo que levou o mesmo a efetuar os disparos. Hipótese ainda será confirmada através de exames.

A PM negociou a rendição do mesmo com a chegada dos familiares no local.





Três veículos que estavam estacionados foram atingidos, uma viatura da PM foi atingida por quatro disparos e teve os pneus furados. O estabelecimento comercial ficou cheio de marcas de bala.





foi apreendidas duas armas uma pistola ponto 40, outra calibre 12, 18 munições intactas e 10 desferidas, sendo elas de ambas as armas. O homem bastante conhecido na cidade será encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil onde serão tomados os devidos procedimentos cabíveis que o caso requer. Por Olhar Cidade (Fotos: Policia Militar)