/ / Hoje tem prosseguimento da Copa das Torcidas Organizadas em Guarantã do Norte

Após alguns dias de paralisação, a rodada da Copa das Torcidas Organizadas volta com mais uma rodada da fase classificatória, com três jogos no ginásio Bezerrão, nesta quinta e sexta-feira (03 e 04/08)





A competição está sendo disputada nas categorias masculina e feminino sendo 20 equipes no masculino e 6 no feminino. Na fase classificatória já foram disputadas 23 jogos, faltando 18 jogos.





Confira os jogos de Jogos de hoje quinta-feira

Masculino, Flamengo “B” X Corinthians;

Feminino, Grêmio X Corinthians;

Masculino, Palmeiras “B” X Vasco.

Jogos de Sexta-feira:

Masculino, Grêmio X Flamengo “B”;

Feminino, Santos X Internacional;

Masculino, São Paulo “B” X Palmeiras “A”.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias