/ / Grêmio pelo feminino e Santos no masculino conquistaram vaga para a final do campeonato das torcidas em Guarantã do Norte

Duas equipes já garantiram a presença na final da Copa das Torcidas Organizadas, que está acontecendo no ginásio Bezerrão, nas categorias masculina e feminina. Na noite da terça-feira (15/08) a primeira rodada da fase semifinal, com um jogo no feminino e outro no masculino, a outra rodada estará acontecendo na quinta-feira (17/08) com mais dois jogos.





A equipe feminina do Grêmio conquistou sua vaga na final ao vencer a boa equipe do Internacional, um jogo muito bem disputado, onde prevaleceu acima de tudo a rivalidade entre as atletas das duas equipes.





Já no masculino o Santos carimbou sua passagem para a final, ao vencer o Flamengo “A”. Um jogo de muitos gols, vários cartões amarelos e vermelhos, que os árbitros Saulin e Giordano tiveram de aplicar devido algumas jogadas mais duras e com isso, não deixaram o jogo descambar para a violência.





Confira os resultados e a próxima semifinal:

Feminino: Grêmio 03 X 02 Internacional;

Masculino Flamengo “A” 05 X 08 Santos.

Quinta-feira (17/08) inicia às 19h30min:

Feminino: Santos X Flamengo;

Masculino: São Paulo “A” X Palmeiras “A”.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)