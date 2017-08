/ / Governadores da Amazônia Legal se reúnem em Cuiabá

O Governo do Estado de Mato Grosso realizará em Cuiabá, nos dias 10 e 11 de agosto, a reunião do 15º do Fórum de Governadores da Amazônia Legal. O evento ocorrerá no Centro de Eventos do Pantanal.

Nesta quinta-feira (10), a partir das 8h, estão previstas reuniões técnicas sobre os desdobramentos do último encontro, realizado em Porto Velho (RO), com os temas centrais: criação do Consórcio Amazônia Legal, meio ambiente, segurança pública e comunicação pública.

Na sexta-feira (11), houve uma alteração no horário de trabalho do fórum por conta da visita do presidente da República Michel Temer a Lucas do Rio Verde. Pedro Taques e os governadores da região irão se deslocar a Lucas do Rio Verde para o lançamento da colheita de algodão e inauguração da primeira usina exclusiva de produção de etanol milho e derivados do país.

Ao término do evento, Taques e os outros governadores retornam a Cuiabá para dar continuidade ao Fórum dos Governadores da Amazônia. A previsão de chegada é às 11h, momento em que devem atender a imprensa.

Para realizar a cobertura jornalística do evento é necessário informar os nomes e o número de profissionais que acompanharão o evento até o dia 10.08 (ex. repórter e cinegrafista). O credenciamento das mídias deve ser feito no site http://forumamazonialegal.seplan.mt.gov.br/

