/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte promove Semana da Psicologia: 55 anos de Profissão no Brasil

Durante os dias 21 a 25 de agosto, os acadêmicos do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte celebraram o Dia do Psicólogo, através da Semana da Psicologia: 55 anos de Profissão no Brasil, com o tema: Toda Psicologia nos interessa.

No dia 27 de agosto, o Brasil celebra o Dia do Psicólogo. A data relembra a regulamentação da profissão há 55 anos por meio da Lei nº 4.119/1962. Em todos os Estados, entidades da Psicologia promoveram atividades em homenagem a essa categoria profissional, que tem como marca o compromisso com a transformação da realidade social, articulada à promoção de direitos humanos.

Este ano, o Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais da categoria incentivaram seus psicólogos e acadêmicos a organizarem atividades voltadas à data comemorativa e promover diálogos com as mais diversas áreas da Psicologia.

Desta forma, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, através da Coordenação do curso de Psicologia, realizou a Semana da Psicologia, com o intuito de promover o diálogo sobre assuntos pertinentes e atuais que mostram a realidade brasileira sob o olhar do psicólogo.

No dia 21 de agosto, os acadêmicos participaram ao vivo das rodas de conversa com o CFP – Conselho Federal de Psicologia, através do site www.cfp.org.br

No dia 23, cada professor fez uma vivência em sala de aula, com tema livre, com o objetivo de refletir sobre o que significa ser um acadêmico de Psicologia. Além das atividades, a acadêmica Ana Carla Moreira e a enfermeira e professora da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, Luciana Vargas Endler, apresentaram o trabalho: "O lugar do idoso na sociedade", para as turmas do segundo semestre.

No dia 24, os acadêmicos participaram de mesa-redonda com os psicólogos professores da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte e psicólogos convidados. A palestra com o tema: “Depressão tem explicação?”, foi ministrada pela psicóloga Cynthia Regina Lisboa de Souza e participaram do debate: prof. Alex Zopeletto, prof. Anilso Buchartd, prof.ª Gilmara Siqueira, prof.ª Karine Langner e prof.ª Katia Avelino.

Após a mesa-redonda, os acadêmicos Iza Frider, Magna Vidal e Jairo Wender de Oliveira Gomes, membros do ESPAC- Espaço Pedagógico de Arte e Cultura Floriano Frider, apresentaram o Projeto Dança sem Homofobia: A dança é uma arte e arte não tem sexo!

No dia 25, houve a palestra “O atendimento socioeducativo”, ministrada pela psicóloga e prof.ª Dra. Sonia Cristina de Oliveira. Segundo a psicóloga, o que a Faculdade procura, neste momento, é fazer com que os alunos percebam as diferentes formas de atuação, as possibilidades que a Psicologia tem: “Afinal, a Psicologia não tem só um foco clínico, escolar, mas também envolve o atendimento na Justiça, na comunidade, enfim, onde tem pessoas, ali tem o papel da Psicologia, inclusive com as crianças e adolescentes, em conflito com a Lei”.

Após a palestra, houve relatos de experiências com o tema "Toda Psicologia nos interessa", com os psicólogos Leandro Ricardo Marilhano, na área da Justiça e Nicelle Amaral, psicóloga que atua na área da Educação. Para a psicóloga Nicelle, relatar sua experiência profissional foi de suma importância: "Pensando que a Psicologia está comemorando 55 anos, meu relato de experiência é sobre uma área extremamente nova, eu achei pertinente compartilhar, tanto para o conhecimento deles, quanto para o meu conhecimento, pois é uma forma de estar estudando novamente, pois em minha formação, não houve essa prática voltada para a Psicologia Escolar, ainda nos tempos de hoje, forma-se voltado para a Psicologia Clínica e não focada nos trabalhos de uma Instituição".

A acadêmica Daniele Julia Stefenon avaliou a Semana da Psicologia como extremamente produtiva: “É muito importante a Semana da Psicologia para nós divulgarmos o curso de Psicologia, mostrarmos a potência que nós temos no norte e, claro, que vem trazer uma sustentação, uma base para dentro da sala de aula e também como pessoa, como olhar para nós, como olhar para o próximo também”.

Segundo o professor do curso, Alex Zopeletto, esses eventos são muito importantes porque ajudam a complementar o que os alunos veem em sala de aula: “Nós estamos vendo temáticas que são atuais, são discutidas por órgãos nacionais e internacionais e como este ano nós estamos comemorando 55 anos da Psicologia no Brasil , da regularização da profissão no Brasil, é importante nós estarmos comemorando e vendo algumas temáticas destas”.

Ascom/FCSGN