/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte é parceira da Campanha Hepatite Zero

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte foi parceira da Campanha Hepatite Zero: Projeto Mundial de Erradicação, que aconteceu durante os dias 24 a 29 de julho, com a realização de testes para a Hepatite C gratuitos para pessoas com mais de 40 anos, ou pessoas com tatuagem.

A Campanha foi promovida pela Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite – ABPH e pelo Rotary Clube de Guarantã do Norte e contou com a parceria da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte e do Laboratório Exame.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, prof. Luciana de Fátima Souza, os acadêmicos de Enfermagem, do 2º e 3º semestre realizaram o trabalho de conscientização da Campanha, entregando panfletos e fazendo o cadastro dos pacientes.

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebeu o convite do Rotary Clube para ser uma das parceiras do projeto. A IES realiza diversas ações ao longo do ano, através de projetos com foco em responsabilidade social, fortalecendo seu papel como instituição comprometida com o bem-estar social, através de ações solidárias e de conscientização.

