/ / Está acontecendo as audiências públicas de Planejamento para os próximos anos em Guarantã do Norte

Planejar é preciso. Em sua casa você planeja as compras do mês, planeja a educação dos filhos, planeja os gastos com saúde, planeja quanto gastar com festa e entretenimento. Você leva tudo na ponta do lápis, não é mesmo?





E na Prefeitura Municipal não é diferente, precisamos planejar Guarantã do Norte para os próximos anos, e nós moradores da cidade que somos responsáveis por isso. Entre os dias 07 a 12 de agosto teremos ás audiência públicas do “Planejamento estratégico de Guarantã do Norte para os próximos quatro anos”, contamos com seu apoio, sua ideia e seu compromisso com nosso município.





Venha planejar além da sua casa, vamos planejar um município forte e sustentável todos juntos.





Plano Plurianual





O PPA é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas.





O PPA (Plano Plurianual 2018/2021) define as políticas públicas da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte para construir uma cidade melhor, com base nos compromissos firmados na eleição pelo prefeito Érico Stevan Gonçalves.





No dia 08 de agosto a primeira audiência foi realizada no Polo da Universidade aberta do Brasil com a discussão dos seguintes eixos estratégicos:





1°. Cidade estruturada, regularizada e acessível, produzindo um espaço urbano e rural digno ao cidadão.

2°. Cidade empreendedora e inovadora, vetor de desenvolvimento econômico e social, geradora de trabalho e renda.

3°. Cidade saudável, com qualidade de vida e com serviços de saúde prestados com qualidade.

4°. Cidade segura para se viver e tranquila para a família.

5°. Educação para transformar, com ensino de qualidade, inclusivo e indutor de desenvolvimento.

6°. Cidade Sustentável, que preserva o meio ambiente, o equilíbrio ecológico e que se preocupa com as gerações futuras.

7°. Agropecuária diversificada e tecnificada, que fortaleça a agricultura familiar, incentive o agronegócio e alavanque a economia local.

8°. Gestão moderna, planejada, transparente e participativa, que promova a competitividade do município.

9°. Cidade atrativa, promotora da cultura e do turismo como geradores de trabalho e renda.

10° Cidade justa e cidadã, acolhedora e focada no cidadão.





Na quarta-feira, 09 de agosto aconteceu pela manhã no Centro Convivência dos Idosos a audiência com o segmento evangélico, e ás 19h30min na Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte a audiência pública foi com os comerciantes.





Nesta quinta-feira (10-08) é na Escola Estrelinha a partir das 19:30 horas. Participe e faça parte da gestão do Prefeito Érico Stevan.