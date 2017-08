/ / Em momento decisivo na Série C, Raul Cabral quer Tombense focado em um jogo de cada vez para conquistar vaga nas quartas de final

A dois pontos do G-4, o Tombense segue firme em busca da vaga para as quartas de final da Série C. Dos três jogos restantes, a equipe mineira terá a vantagem de disputar dois em casa, justamente nas próximas duas rodadas, contra Ypiranga-RS e Macaé.





Desde novembro do ano passado sob o comando do clube, o técnico Raul Cabral ressalta a importância do momento e foca em um jogo de cada vez. “Sem dúvidas são três partidas fundamentais, que definirão nossos rumos no campeonato. No entanto, não adianta pensarmos de uma forma macro, temos que focar jogo a jogo e, agora, a partida mais importante é a próxima contra o Ypiranga. Precisamos vencer para seguir na disputa e aí sim pensar no outro compromisso. Vamos trabalhar um passo de cada vez para buscar essa classificação às quartas de final”, avaliou o treinador, que completou 30 jogos pelo Tombense.









A partida com o Ypiranga-RS acontece no sábado (26), às 15h30. No primeiro turno a equipe de Tombos levou a melhor e venceu em Erechim por 1 a 0. “Em relação ao turno, enfrentaremos um time um pouco diferente, eles mudaram o treinador e algumas peças. A gente sabe que o Ypiranga é forte fisicamente e tem a bola aérea muito forte, por isso temos que ter atenção nos detalhes para sairmos novamente com a vitória, que é crucial para nós. É manter o foco ao longo dos 90 minutos e principalmente melhorar o nível de aproveitamento das oportunidades criadas”, concluiu.

Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

