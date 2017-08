/ / Em Guarantã do Norte marido embriagado espanca mulher na frente dos filhos, suspeito foi preso

A filha da vítima acionou a policia militar via 190, relatando que sua mãe estaria sendo mal tratada pelo seu padastro.

A Policia Militar de Guarantã do Norte/MT, se deslocou até o local da ocorrência que fica no Bairro Santa Marta, e ao chegar a residência, os policiais se depararam com o casal sentado na calçada e a vítima A.A.G de 28 anos chorando muito. O suspeito Isaias da Silva de 44 anos se encontrava em visível estado de embriagues alcoólico.

Em conversa com a filha da vitima, a mesma relatou aos policiais que Isaias da Silva sempre chega embriagado em casa e passa a maltratar sua mãe, e que nesta data, o suspeito chegou mais uma vez embriagado e passou a espancar sua mãe. Isaias da Silva em posse de algumas armas brancas passou a ameaçar a vitima, onde o suspeito se descuidou e a filha da vitima conseguiu esconder as facas.

Segundo um dos filhos da vitima, o mesmo sempre ingere bebidas alcoólicas e passa a agredir a mãe na frente dos outros filhos que são menores de idade, e que não teria denunciado os fatos antes, por medo de represarias por parte do suspeito.

Diante dos disso, foi feita a detenção do mesmo e conduzido para a delegacia civil onde respondera por seus atos.

Por O Território