/ / Em Guarantã do Norte homem anuncia assalto com o dedo e acaba preso

O fato aconteceu nesta madrugada de quarta-feira, (23/08) por volta das 2 horas da manhã, a vítima é funcionário da rodoviária de Guarantã do Norte/MT e no momento do assalto o mesmo estava em serviço.

A vítima narra que estava no banheiro do terminal rodoviário, quando, Isac Constancio da Silva de 20 anos, adentrou o banheiro e com o dedo de baixo da camisa, simulando uma arma, anunciou o assalto. Momento de descuido do assaltante, a vitima percebeu a farsa e tentou sair correndo, neste momento o assaltante usou a força física para tentar segurar a vitima, porém a mesma conseguiu escapar.

A policia militar foi acionada, e em rondas conseguiu localizar o suspeito em visível estado de embriagues e com vários sangramentos no rosto. Isac Constancio relatou aos policias que tinha acabado de chegar do município de Peixoto de Azevedo, onde havia entrado em luta corporal com varias pessoas.

Isac foi detido por tentativa de roubo e foi encaminhado para a delegacia de policia civil.

Por O Território