/ / Em dia histórico e de homenagens, Barcelona vence Chapecoense no Camp Nou

O Barcelona recebeu a Chapecoense nesta segunda-feira, no Camp Nou, em jogo que ficará na história para a equipe catarinense. Convidada pela equipe catalã como forma de solidariedade à tragédia aérea sofrida em novembro de 2016, o time brasileiro enfrentou o Barça na disputa do Troféu Joan Gamper. Dentro de campo, o elenco Blaugrana não teve dificuldades e goleou por 5 a 0. O resultado, porém, pouco importou em um dia de homenagens e recomeço, principalmente para o lateral Alan Ruschel, que retornou aos gramados após mais de oito meses em recuperação do acidente. O Barcelona recebeu a Chapecoense nesta segunda-feira, no Camp Nou, em jogo que ficará na história para a equipe catarinense. Convidada pela equipe catalã como forma de solidariedade à tragédia aérea sofrida em novembro de 2016, o time brasileiro enfrentou o Barça na disputa do Troféu Joan Gamper. Dentro de campo, o elenco Blaugrana não teve dificuldades e goleou por 5 a 0. O resultado, porém, pouco importou em um dia de homenagens e recomeço, principalmente para o lateral Alan Ruschel, que retornou aos gramados após mais de oito meses em recuperação do acidente.

Homenagens antes da partida – Apesar do vencedor sair com a taça, o duelo teve um clima amistoso principalmente pela história de superação vivida pela Chapecoense. Com isso, o Barcelona fez de tudo para receber a equipe catarinense bem.

Antes do jogo, o elenco do Barcelona foi apresentado para a temporada e o meia Iniesta disse algumas palavras de solidariedade e boas-vindas aos jogadores da Chapecoense.

Além disso, Neto, Alan Ruschel e Jackson Follmann, os três atletas sobreviventes da tragédia em novembro de 2016, entraram em campo ovacionados pelos torcedores da Chape para receberem homenagens. Neste momento, o zagueiro Neto não se conteve e foi às lágrimas.

Como última homenagem antes do início do jogo, Neto e Jackson Follmann foram ao centro do gramado para dar o pontapé inicial antes do início do jogo, novamente diante de muitos aplausos da torcida. Por Gazeta Esportiva (foto: AFP/Josep Lago)