/ / Deputado estadual Oscar Bezerra deve deixar o PSB, ir para o PP e levar prefeita

Mais um dissidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), insatisfeito com o retorno do deputado federal Valtenir Pereira para a legenda, já está com sua saída definida do partido. O deputado Oscar Bezerra (PSB) está com praticamente tudo acertado para se filiar ao Partido Progressista (PP). Ele afirmou que recebeu convites de várias agremiações e manteve conversas com o DEM, o PSDB, o PTB, entre outros, mas que o Partido Progressista é o que lhe proporciona melhores condições, uma vez que manteria sua liderança na região de Juara, onde a esposa dele, Luciane Bezerra é prefeita. “Estamos conversando ainda, mas o PP é o que mais tem condição na minha região”.

Além de Luciane, o grupo político do parlamentar também é composto por outros nove prefeitos na região noroeste de Mato Grosso, pessoas que estão aguardando a definição dele para também mudar de partido em conjunto. Essa é uma questão importante porque, segundo Oscar, caso ele aceitasse ir para o Democratas (DEM), por exemplo, entraria em conflito de influência geográfica com o deputado Dilmar Dal Bosco, por exemplo, e teria que desconstituir diretórios municipais, o que ele considera incoerente, por ser a mesma atitude tomada por Valtenir Pereira quando retornou para o PSB. “Indo para o PP eu não tenho conflito em mexer nas [diretorias] provisórias, como o Valtenir fez. E eu não quero fazer igual o Valtenir”.

Outra pessoa que deve ir para o PP juntamente com o Oscar é o também dissidente do PSB, deputado Mauro Savi. “O Mauro falou que tem interesse em sair em conjunto comigo”. Outro nome provável é o deputado estadual Professor Adriano, que antes de ir para o PSB, já era do PP.

Para isso, eles devem aguardar a janela partidária que deverá ser aberta pela Justiça eleitoral após a reforma política, que deve ocorrer no próximo mês. Antes disso, eles correm o risco de incorrer em infidelidade partidária e até mesmo perderem os cargos que exercem na Assembleia Legislativa.

Oscar Bezerra explica que o caso não se aplica a sua esposa, que detém o cargo de prefeita de Juara, mas que, mesmo assim, todo o grupo político deles irá aguardar para fazer a desfiliação do PSB e a filiação ao PP juntos.

As conversas que estão sendo feitas com o presidente estadual do PP, deputado federal Ezequiel Fonseca somente ainda não foram concretizadas por uma questão de logística, conforme Oscar. “Aconteceu de eu ter que viajar, ele viajou também. Falta sentar e ter uma reunião para definir”.

Por Gazeta Digital (foto: arquivo/assessoria)