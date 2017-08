/ / Cresce a cada dia a onda de assaltos e furtos em Guarantã do Norte

Na tarde da sexta-feira (25/08) uma funcionária de um posto de combustível, foi assaltada em plena luz do dia em um dos pontos mais movimentada do centro da cidade, quando se dirigia até uma agencia bancaria. A mesma estava de bicicleta e levava uma bolsa contendo R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) que iria fazer o deposito no banco, quando foi abordada por um elemento em uma moto que a abordou e já foi puxando a bolsa, a vítima tentou recuperar a bolsa mais o ladrão usou de sua força física e conseguiu arrancar a bolsa e tomou rumo ignorado.