/ / Corinthians cai diante do lanterna e renova esperanças de concorrentes

O líder do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, foi derrotado pelo lanterna. Neste domingo, o Corinthians pressionou bastante o Atlético-GO, mas perdeu por 1 a 0 e acumulou o seu segundo tropeço consecutivo em Itaquera – antes, caiu pelo mesmo placar diante do Vitória, mais um time que luta contra o rebaixamento.

Apesar da derrota inesperada, a situação do Corinthians na tabela de classificação ainda é confortável. São 10 pontos de vantagem para o segundo colocado Grêmio (50 a 40), que só entrará em campo no sábado que vem, contra o Sport, em Porto Alegre. Seja como for, as esperanças dos concorrentes foram renovadas.

O Corinthians terá bastante tempo para se reabilitar emocionalmente do gol marcado pelo zagueiro Gilvan, no início do segundo tempo. Como o Campeonato Brasileiro será paralisado em meio às próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o líder voltará a jogar apenas em 10 de setembro, diante do Santos, na Vila Belmiro.

O Atlético-GO enfrentará o Bahia no dia seguinte, no Olímpico de Goiânia. O último colocado, agora com cinco vitórias na competição nacional, passou a computar 18 pontos e continua com chances remotas de se salvar da queda para a Série B.

Por Gazeta Esportiva (foto: Sérgio Barzaghi/Gazeta Press)