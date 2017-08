/ / Concluído inquérito da morte do tenente do Bope em confronto com bandidos no Nortão; três policiais continuam afastados

A Corregedoria da Polícia Militar informou, ao Só Notícias, que o inquérito que apura a morte do tenente Carlos Henrique Scheifer, 27 anos, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), foi concluído e está em fase de análise técnica por uma equipe da Corregedoria. Somente depois dessa análise (não foi informado prazo) a instituição definirá quais as próximas medidas a serem adotadas.

Os três policiais que integravam a guarnição do tenente continuam afastados das funções operacionais, após um exame de balística constatar que o disparo que matou Scheifer partiu da arma de outro policial militar que o acompanhava. Não foi informado o nome do policial que atirou e as circunstâncias em que ocorreu o disparo, nem se foi acidental.

O tenente foi morto no dia 13 de maio, em uma região de mata em Matupá (207 quilômetros de Sinop) durante buscas a ladrões de banco que estavam fugindo e foram perseguidos.

Na época, a PM descobriu que bandidos iriam assaltar um banco, conseguiu prender quatro homens suspeitos de integrarem a mesma quadrilha, apreendeu dois fuzis 556, outras armas e munições. Durante a ação policial dois assaltantes foram mortos.

