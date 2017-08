/ / Com Moisés, Palmeiras perde do Atlético-PR antes da Libertadores

A série de cinco partidas sem derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro terminou na tarde deste domingo. No jogo que marcou a volta de Moisés, o último antes da Copa Libertadores, a equipe reserva armada pelo técnico Cuca perdeu do Atlético-PR por 1 a 0, no Estádio Palestra Itália.

Com os principais titulares poupados para o torneio continental, o Palmeiras encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na quarta colocação com 32 pontos, 15 pontos atrás do líder Corinthians. Já o Atlético-PR, em uma série de três vitórias seguidas, chega aos 26 pontos e sobe para o oitavo posto.

Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pega Vasco e o Atlético-PR, o Bahia. Pelas oitavas de final da Copa Libertadores, às 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, os alviverdes recebem o Barcelona de Guaiaquil. No mesmo horário de quinta, os rubro-negros visitam o Santos.

Por Gazeta Esportiva (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)