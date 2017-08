/ / Chegou o caminhão com cesto aéreo para iluminação pública de Guarantã do Norte

A Coordenadoria de Iluminação Pública (CIP) da prefeitura Municipal de Guarantã do Norte conta agora com um caminhão com cesto aéreo com capacidade mínima de 170 quilos, com alcance vertical de 13,5 metros, especificações exigidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O prefeito Érico Stevan enviou para Câmara Municipal o Projeto de Lei 030/2017 que dispõe sobre abertura especial de crédito no valor de R$ 487.347,68, o projeto foi aprovado e sancionado pelo gestor. Esse valor foi usado para adquirir um caminhão com cesto aéreo novo, equipar a CIP, comprar material para manutenção da rede de iluminação pública de Guarantã do Norte e outros. Os contribuintes que tiverem problemas de iluminação pública, lâmpadas queimadas, falta de luminárias e outros, podem ligar no telefone da CIP (66) 3552 1964 que a equipe irá atender. O caminhão chegou essa semana e já está à disposição da equipe, que vem trabalhando para dar manutenção e instalar novos equipamentos para que a cidade fique bem iluminada. Da Assessoria