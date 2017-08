/ / Casal faz foto de Onça Pintada a menos de 20m do animal em Novo Mundo

Um casal registrou na última segunda-feira (21/08), foto de uma onça pintada no interior de Novo Mundo-MT.

Segundo a filha da dona Ivonete Gross e do Martinho Philippsen, os pais transitavam pela estrada que fica próximo ao rio Nhandú, quando se depararam com o felino. Momento em que resolveram se aproximar e registrar imagens do animal.

Eles ficaram uns 20m longe da onça, que ficou olhando um tempo para o carro, logo depois entrou na mata.

Por

Olhar Cidade com Leidieli Lima

Foto: Ivonete Gross Philippsen