/ / Camila Araújo posa sensual e revela segredo da boa forma

“É importante todo mundo saber que a gente não vive de alface todo”, conta a atriz

Camila Araújo vem chamando atenção no Instagram, onde já acumula quase 120 mil seguidores. Na rede social, a atriz sempre posta fotos exibindo o corpão. Para manter a boa forma, atualmente, Camila Araújo faz musculação quatro vezes por semana e não se considera uma pessoa rigorosa.





“Sou contra exageros. Isso leva a gente para um caminho muito ruim. “É importante todo mundo saber que a gente não vive de alface todo”, afirmou a atriz, que mantém alimentação saudável, mas não dispensa brigadeiro e refrigerante.





Com 60 quilos bem distribuídos em 1,67 m de altura, Camila segue alguns cuidados especiais para manter o corpo sequinho que exibe na TV. "Não sou neurótica. Faço para a saúde e para me sentir bem comigo mesma. Não me privo de nada, mas em contrapartida faço atividade física e tomo meu suco verde de manhã para fazer um detox no corpo. São esses hábitos principais que me dão equilíbrio. E assim também posso comer minhas besteirinhas, minha pizza e meu brigadeiro", entregou a atriz.





E a apesar da barriga chapada e das curvas de dar inveja, a morena revela ainda ter uma queixa ou outra. "Eu não sou magra e aceito meu biótipo. É importante se amar e aceitar", disse. "





Foto Divulgação VH Assessoria





Thiago Freitas Assessor e Jornalista