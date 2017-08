/ / Buscopan Composto em gotas é recolhido e tem fabricação suspensa

A empresa Boehringer Ingelheim anunciou o recolhimento do Buscopan Composto em gotas de forma voluntária do mercado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A fabricação do medicamento também está suspensa. De acordo com a companhia alemã, o "produto disponível no mercado não oferece risco à saúde do paciente".





O Buscopan Composto em comprimido e o Buscopan Gotas continuarão a ser vendidos. Os medicamentos compostos da "família" Buscopan acrescentam dipirona junto à substância base, a butilbrometo de escopolamina.





Segundo a Boehringer Ingelheim, os remédios foram retirados das farmácias devido a um resultado do estudo de estabilidade -- que estabelece os prazos de validade e é importante para avaliar a segurança, qualidade e eficácia do produto, de acordo com publicação da Fiocruz.





Leia a nota da empresa na íntegra:

A Boehringer Ingelheim do Brasil comunica o recolhimento voluntário e preventivo de Buscopan Composto gotas (butilbrometo de escopolamina e dipirona sódica monoidratada), devido a resultado fora de especificação identificado durante estudo de estabilidade. O produto disponível no mercado não oferece risco à saúde do paciente. A descontinuação foi comunicada proativamente pela empresa à Anvisa e o medicamento foi tirado temporariamente de circulação em junho deste ano. A Boehringer Ingelheim esclarece que há alternativas terapêuticas disponíveis, como os demais medicamentos da família Buscopan, o Buscopan Composto comprimido e o Buscopan Gotas. A Boehringer Ingelheim reforça seu compromisso irrestrito com a garantia de qualidade de seus produtos e com a saúde de seus pacientes.