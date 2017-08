/ / Brasil bate Sérvia de virada e vai à decisão do Grand Prix de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei está na decisão do Grand Prix. Neste sábado, as comandadas de José Roberto Guimarães se garantiram na disputa pelo título ao derrotarem a Sérvia de virada, na cidade de Nanquim, na China, por 3 sets a 1. O time verde e amarelo levou a melhor ao fazer 20/25, 25/23, 25/14 e 25/23.

André Romeu/MPIX/CBV



A ida à decisão coroa o trabalho de renovação de Zé Roberto na seleção e mostra o poder de reação da seleção brasileira em meio a um Grand Prix repleto de altos e baixos. Em 12 partidas disputadas na competição, o Brasil foi derrotado em quatro, mas, ainda assim, garantiu-se na disputa pelo ouro.

A partida deste sábado, aliás, serviu como desempate no retrospecto entre brasileiras e sérvias no Grand Prix. Antes, as equipes haviam se enfrentado em duas oportunidades no torneio deste ano, com um triunfo para cada lado, ambos por 3 sets a 0.

Para triunfar, o time de Zé Roberto entrou em quadra com Roberta, Carol, Rosamaria, Ana Beatriz, Natália, Tandara e a líbero Suelen. Ao longo do duelo, entraram Macris, Adenizia, Amanda, Monique e Drussyla.

Mas quem começou melhor foi a Sérvia. As atuais vice-campeãs olímpicas aproveitaram a oscilação brasileira após um início equilibrado e arrancaram para vencer o primeiro set. A resposta veio logo na sequência. Com as entradas de Adenizia e Drussyla, a seleção cresceu e buscou o empate.

Embalado, o Brasil não deu chances para a Sérvia na quarta parcial, a mais fácil da partida, e fechou com 11 pontos de vantagem. As europeias voltaram mais acesas para o quarto set e equilibraram novamente o confronto, mas outra vez o time sul-americano soube crescer na reta final para garantir o triunfo.

Atual campeão, o Brasil luta para ampliar sua hegemonia no Grand Prix. O País é disparado o maior vencedor da competição, com 11 títulos, cinco de vantagem para o segundo colocado, os Estados Unidos. Agora, a equipe espera o vencedor da outra semifinal, entre China e Itália, ainda neste sábado, para conhecer seu adversário na decisão de domingo.

Vale lembrar que o time brasileiro só está nesta fase da competição justamente por causa da seleção chinesa. Em meio à campanha irregular no Grand Prix, o País dependia de um triunfo das donas de casa sobre a Holanda na última sexta para avançar às semifinais. E após uma equilibrada partida, as asiáticas mantiveram o time de Zé Roberto na briga por mais um título.