/ / Blairo Maggi confirma que Michel Temer vem a Mato Grosso inaugurar usina de Etanol

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), deve vir à Mato Grosso na próxima sexta-feira (11), para inaugurar uma usina de produção de Etanol de milho. As informações são do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi.



Segundo Maggi, o presidente deve visitar também uma colheita de algodão, além de inaugurar a usina no município de Lucas do Rio Verde (334 km de Cuiabá), que será a primeira dedicada à produção do combustível derivado do cereal, no Brasil.

"A importância é impulsionar este tipo de empreendimento no Estado de Mato Grosso e Centro-Oeste, já que produzimos mais milho que o necessário para o nosso consumo", afirmou Maggi, ao HiperNotícias.

Mato Grosso é líder nacional na produção de grãos, à exemplo do milho e soja, insumos que podem ser utilizados para produção de Etanol.

A expectativa neste ano é que o Estado produza 25% do total de milho que será produzido no Brasil, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

De acordo com informações do Imea, a produção do grão em 2016 foi 19 milhões de toneladas, enquanto a estimativa para o ano de 2017 é de 28 toneladas. O aumento de 47% na produção é considerado o maior da história de Mato Grosso.