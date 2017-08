/ / Após apoio a Bolsonaro e críticas aos gays,Pepê e Neném são detonadas por Mulher Abacaxi

As gêmeas gravaram um vídeo de apoio a Bolsonaro e disseram que gays não podem demonstrar carinho em público





As cantoras Pepê e Neném gravaram um vídeo de apoio ao deputado federal Jair Bolsonaro. Nas imagens divulgadas no perfil oficial do político, no Facebook, as gêmeas lésbicas assumidas chegam a criticar as demonstrações de afeto por parte dos casais gays em público. A comunidade LGBT está revoltada com a dupla. A funkeira trans, Mulher Abacaxi é uma delas.





“ Me deu nojo isso. Não sei se elas receberam cachê, se querem aparecer na mídia ou se são lésbicas homofóbicas mesmo. É revoltante. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Ao apoiar a homofobia, elas estão consequentemente dando munição para tudo isso. É um tiro no pé”, dispara a musa da Inocentes de Belford Roxo.









No vídeo, Pepê e Neném dizem que carinho entre casais gays devem se limitar ao quarto

"Eu concordo com algumas atitudes que você (Bolsonaro) vem falando, e a gente também não aceita certas coisas. É claro que cada um faz o que quer da sua vida, mas acho que entre quatro paredes você faz o que você quiser", diz Neném. "Ninguém é obrigado a ver nada de ninguém. No meio da rua, no cinema... Tem gente que passa do limite. Para que você vai passar para a rua coisas que você pode fazer dentro de um quarto? Se você está com vontade de beijar sua namorada, não fica exagerando, porque pode ter uma criança passando. Tenha limite", continua.

A irmã Pepê reforça o argumento: "Não é porque somos lésbicas que temos que aceitar tudo. Não é assim, o certo é o certo, o errado é o errado. E a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas quando é errado, é errado. (...) A gente tem que respeitar a família. Aí o gay vai falar: 'Porque os héteros podem se beijar?'. O mundo é para todos, mas certas coisas não é bom fazer, porque você, além de ser gay, é muito julgado por isso. Vamos fazer em quatro paredes", justifica ela, que é casada com uma mulher e tem dois bebês.