/ / Antonio Carlos completa marca de 50 jogos na Série A e vê Palmeiras pronto para a decisão na Libertadores

O tão esperado dia da Libertadores está chegando. E o Palmeiras está preparado. É essa a visão do zagueiro Antonio Carlos. Na partida desta domingo, o defensor foi chamado por Cuca para substituir Juninho, machucado, entrou bem e completou seu jogo de número 50 pelo Campeonato Brasileiro da Série A.





Marca importante. E por muito pouco ela não é coroada com um gol. Antonio Carlos subiu bem e, se não fosse o goleiro adversário, conseguiria reverter o placar diante do Atlético Paranaense. “Buscamos a vitória a todo momento. Acho que o torcedor também teve essa impressão. Queríamos a vitória obviamente, mas o Atlético conseguiu se fechar e o goleiro deles salvou. Por pouco também não consigo marcar. Seria legal por essa marca de 50 jogos na Série A. Agora é focar 110% na Libertadores”, afirmou.





Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Barcelona, do Equador, após perder o jogo de ida por 1×0. Antonio Carlos acredita que a equipe alviverde está pronta. “Vai ser uma batalha, uma guerra. É decisão e sabemos disso. O grupo está pronto. Sabemos que vai ser difícil, vai ser complicado. Eles provavelmente vão tentar se fechar, estão com a vantagem. Mas vamos buscar o resultado. Confio no nosso grupo e vamos pra cima”, disse.





Antonio Carlos, aliás, confia também em um diferencial palmeirense: a torcida. Para ele, o apoio vindo das arquibancadas pode ser o diferencial. “A torcida do Palmeiras é diferente. Ela nos faz sermos bem mais fortes jogando em casa. Tem o espírito de decisão. Sabem que precisam cantar e nos apoiar durante todo o jogo. Já fizeram isso várias vezes e foram importantes. Sei que vão lotar e nos apoiar. Vamos brigar muito para conquistar essa classificação”, finalizou o jogador.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Assessor de Imprensa