/ / Aline Mineiro posa para nova coleção de verão da Maria Gueixa

A dieta da panicat é comer tudo que ver pela frente





Aline Mineiro é sinônimo de corpo escultural. Mas o que deixou valorizou ainda mais as curvas da panicat foi a nova coleção de verão da badalada marca Maria Gueixa .





Por falar em boa forma, a beldade mantém o corpão de um jeito muito peculiar. Ela não faz nenhuma dieta e come tudo que tem vontade.





“Eu fazia dieta, mas eu tenho o metabolismo muito acelerado. Tenho um gasto calórico de 1700 calorias sentada sem fazer nada. E com isso acabo ficando com o corpo muito seco, com pouca gordura e com músculos aparentes. Eu, particularmente, não gosto do meu corpo dessa forma. Atualmente, eu só faço suplementação com BCAA e Whey Protein. E estou numa fase que eu como tudo que vejo pela frente e que tenho vontade. Se eu tenho vontade de comer arroz e feijão o dia inteiro ou se quero comer uma massa antes de dormir, não me privo. Sem estresse”, ”, revela a moça, que tem 65 cm de cintura, 98cm de busto e 1,70m de altura.





Foto Maria Gueixa/ Black Comunicação