/ / Acidente de transito registrado aa Av. Jatobá em Guarantã d Norte

Um veículo Gol e uma motocicleta Honda Biz, se envolveram em um acidente na tarde deste domingo (13/08), na travessia da Av. Jatobá com a Rua das Castanheiras em Guarantã do Norte/MT.

O condutor da motocicleta Honda Biz, seguia na Av. Jatobá, dando seta para virar à direta, mas acabou virando a esquerda, momento em que a condutora do veiculo Gol, que seguia na Rua das Castanheiras, sentido BR 163, confiou que o mesmo iria virar para direita, avançou e acabou se chocando com a moto Biz.

A passageira da motocicleta precisou ser levada de ambulância para o hospital municipal.

Ao solicitar a carteira de motorista ao condutor da motocicleta Honda Biz, o mesmo falou que não possuía CNH e não estava com os documentos de porte obrigatório, onde o mesmo teve sua motocicleta apreendida e levada para o pátio do DETRAN.

A condutora do veiculo Gol não apresentou nenhuma irregularidade e seu veiculo foi liberado no local do acidente.

Por O Território