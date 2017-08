/ / Acadêmicos de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participam de Noite das Personalidades

Os acadêmicos do 2º semestre do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram da Noite das Personalidades, uma aula diferente proposta pelo professor Anilso G. Buchardt, durante a disciplina Psicologia da Personalidade, que aconteceu nesta terça-feira (8).

Durante a aula, foi realizado um debate sobre a construção da personalidade e suas mudanças, além do uso de roupas que caracterizam a mudança e a forma com que se vê e que os outros o veem quando se comporta de forma diferente.

Segundo o professor, a proposta da atividade foi entender em primeiro lugar que a Teoria da Personalidade é o estudo das "teorias das máscaras", esta atividade tem por objetivo mostrar aos alunos como é o processo de construção e mudanças na personificação do indivíduo inserido na sociedade: " Após o estudo de diversos teóricos da Personalidade, o aluno é levado a questionar-se sobre as possíveis mudanças que a personalidade pode passar e quais as influências que atuam no meio social, cultural, religioso, bem como as influências recebidas das heranças genéticas e Psicogenéticas pela qual cada indivíduo constrói o seu jeito de ser e se comportar e também de alterar características que deseja".

O professor acrescenta que a utilização das vestimentas diferentes utilizadas no evento tem por intuito levar o acadêmico a pensar diferente seu jeito habitual de ver, ser e julgar aquilo que o cerca, bem como levar os outros a olharem a ação do psicólogo inserido na sociedade como indivíduo atuante no sistema que nos cerca.

Ascom/FCSGN