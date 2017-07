/ / Unemat abre seletivo para professores nos cursos de agronomia e direito

A Universidade Estadual de Mato Grosso abriu edital de processo seletivo para contratar professores para os cursos de agronomia em Marcelândia (210 quilômetros de Sinop) na Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias, vinculada a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) da Unemat.

Nos curso de agronomia as oportunidades são nas disciplinas de desenho técnico; morfologia e anatomia vegetal; cálculo; natureza e propriedades dos solos; estatística; anatomia e fisiologia animal aplicada à agropecuária; química orgânica e genética na agropecuária.

Já no curso de direito, as vagas são para teoria do direito II; direito constitucional I; antropologia jurídica; direito civil I - parte geral; sociologia do direito e filosofia do direito.

As inscrições seguem até dia 22 de julho e são feitas pela internet. Os participantes serão avaliados por uma prova de títulos. O resultado preliminar deve ser divulgado no dia 1º de agosto. A remuneração será R$ 60, por hora-aula, para uma carga horária de 60 horas.

Por Só Notícias/Débora Lobo