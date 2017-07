/ / Tráfico de pessoas está 'correndo solto' em MT

Keka Werneck, repórter do GD





Meninas com sonho de ser modelo são levadas à prostituição

O tráfico de homens, mulheres, adolescentes e crianças está "correndo solto", sem um controle mais efetivo, na fronteira seca entre Mato Grosso e a Bolívia.

Embora aparentemente este tipo de crime não aconteça, relatos demonstram a gravidade do problema que se mantém silenciosamente.

A questão foi levantada em maio deste ano pelo consul da Bolívia, Emílio Tamoyo, em evento em San Matias, na Bolívia, dando conta especialmente de que crianças têm sido vendidas para a retirada de órgãos e mulheres arregimentadas para exploração sexual.

"Passam pela fronteira sem apresentar qualquer documentação e os raros policiais que ficam lá são preocupados somente com mercadories, isso é um absurdo", reage a advogada Tatiane Barros, da Comissão de Infância e Juventude, da Ordem dos Advogados do Brasil seccional de Mato Grosso (OAB), que compõe o Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Mato Grosso (Cetrap/MT).

O Cetrap/MT está, entre ontem (5) e hoje (6), realizando curso de qualificação com foco especial em policiais que atuam na fronteira mas também aberto a sociedade, em Cáceres (225 Km a Oeste de Cuiabá), justamente na fronteira com a Bolívia.

O curso “Abordagens sobre o Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes” é parte das atividades para marcar a campanha internacional "Coração Azul", que chama atenção para este tipo de crime.

A intenção, com este curso, é fortalecer a rede de combate local.