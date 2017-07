/ / Taques entrega em Sorriso o maior conjunto habitacional do país

Por Evelyn Ribeiro | Gcom-MT Foto 001 -Maria Anffe|Gcom-MT (Fotos: Rafael Mazutti|Sinfra-MT)

Mais de 1.200 famílias do município de Sorriso receberam nesta quinta-feira (06.07) as chaves das unidades habitacionais do Residencial Mário Raiter, considerado um dos maiores já construídos no Brasil. A entrega foi realizada pelo governador Pedro Taques e pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, por meio do Programa "Minha Casa Minha Vida".

"O governo do Estado tem investido na região e vamos construir uma escola aqui no bairro para atender as crianças do residencial. Estamos assinando um convênio e vamos construí-la. Agradeço também o ministro Bruno pela ajuda que tem dado a Mato Grosso", afirmou o governador Pedro Taques.

O governador entregou ainda uma viatura para a Polícia Militar e garantiu melhorias na área da saúde, como a resolução de problemas relacionados ao Hospital Regional de Sorriso.

As 1.272 casas padronizadas contam com dois quartos, banheiro, sala e cozinha conjugada. "Da nossa parte, vamos dar continuidade as políticas públicas habitacionais em todo o país e sem atraso nas obras", assegurou o ministro das Cidades, Bruno Araújo.

Durante a solenidade, o prefeito da cidade, Ari Lafin, assinou a Ordem de Serviço para a instalalação da rede de iluminação pública, na entrada do conjunto habitacional, e também um projeto de lei que será entregue na Câmara de Vereadores e que prevê a criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal.

"Hoje é um dia de festa e de emoção. Sei o quanto estas pessoas tinham a preocupação de saber quando as residências seriam entregues e o que isso representa a cada uma delas", ressaltou o prefeito.

O secretário de estado de Cidades, Wilson Santos, destacou a situação das famílias e o compromisso do governo em contribuir na qualidade de vida delas. "Estamos hoje diante da solução de uma questão antiga e que tirava o sono da população. Me sinto honrado em presenciar este acontecimento e torço para que todos sejam muito felizes", disse Wilson.

"Concretização de sonho"

A entrega deste residencial representa para os moradores de Sorriso, o fim de uma espera de 15 anos e o início de uma nova vida, já que muitos deles viviam de aluguel ou na casa de parentes por não ter condiçoes financeiras para adquirir a casa própria.

Solange Gomes, 42, trabalha como diarista e está entre os beneficiados. Ela agora comemora a oportunidade de ter uma moradia para ela e os dois filhos adolescentes. "Fiz minha inscrição em 2003. Estou feliz demais, porque teremos o nosso cantinho. A mudança já está pronta e pretendemos vir pra casa nova o mais rápido possível", relatou.

Emocionada, a aposentada Maria Martins dos Santos, 75, agradeceu o governador ao receber a chave em mãos. "Por anos chegamos a desanimar e perder as esperanças de que conseguiríamos receber estas casas. Para nós é a realização de um sonho", contou Maria.

Também acompanharam a entrega do Residencial Mário Raiter secretários estaduais, deputados estaduais, deputados federais, e vereadores do município.

Investimentos

O Residencial Mário Raiter com investimentos na ordem de R$ 83 milhões. É composto de casas com área de 46,29 metros quadrados, avaliadas em R$ 57 mil cada unidade. É equipado com infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica. Serão contempladas 5.088 mil pessoas de Sorriso.