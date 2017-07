/ / Taques e líderes do PSDB discutem se PSDB deixa o governo Temer

O governador Pedro Taques está em São Paulo onde participa, neste momento, de encontro das lideranças nacionais do partido para tratar se o PSDB permanece apoiando o presidente Michel Temer ou se deixará a base aliada. O encontro é na sede do governo paulista e foi convocado pelo governador Geraldo Alckmin. Taques ainda não manifestou seu posicionamento.

Alguns líderes como o presidente em exercício do partido, Tasso Jereissati, já defendem a saída do governo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que defende a renúncia de Temer, também participa do encontro, juntamente com os senadores Jose Serra e Aecio Neves (licenciado da presidência da sigla após o STF lhe afastar do mandato devido a denúncia de pedir R$ 2 milhões de propina para a JBS). Além de Alckmin e Taques, mais 4 governadores tucanos estão no encontro.

O presidente do PSDB de Mato Grosso, Nilson Leitão, acha que não é o momento não é de discutir a saída do governo. "Vamos discutir primeiro as reformas e depois falar em desembarque', declarou, ao Só Notícias.

Por Só Notícias/Editoria (foto: arquivo/assessoria)