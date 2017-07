/ / Spa das Sobrancelhas lança cartão digital de fidelidade

Clientes mais assíduos serão recompensados com bônus

Um cartão de fidelidade digital, chamado Fidelidade Spa (Android e iOS), já está disponível para os clientes e franqueados da maior rede de embelezamento do olhar do mundo, o Spa das Sobrancelhas. A empresa,atenta as necessidades do mundo digital, quer facilitar o dia a dia de quem frequenta uma das suas unidades ou quiosques. Desde junho, os clientes mais assíduos estão sendo premiados. A cada R$ 50 gastos, ganham um selo, ao final de seis selos, haverá um bônus de R$ 30. Cada selo tem validade de seis meses.



O funcionamento do aplicativo é bem simples e deixa para trás o uso do velho cartão de papel. O cliente deverá ir até uma das unidades ou quiosques do Spa das Sobrancelhas e realizar uma compra acima de R$ 50, que será registrada pelo sistema das lojas. Logo após, o cliente receberá um e-mail ou poderá baixar o aplicativo para realizar a pesquisa de satisfação e, assim receber o seu selo. Ainda no aplicativo, poderá acompanhar todos os seus históricos, compras e selos adquiridos, além de receber informações e promoções exclusivas. Vale destacar que o cliente recebe um selo a cada R$ 50 em compras, ou seja, ao gastar R$ 100 o cliente recebe 2 selos.



Enquanto o cartão digital funcionará para os clientes como dispositivo de fidelidade normal, associado a uma pesquisa simples e rápida, para as franquias é um sistema de captura de dados, relacionamento com seus clientes e um painel com indicadores. Todos esses dados vão auxiliar o franqueado no aumento da fidelização e melhoria no atendimento de suas clientes.



O cartão fidelidade ajudará também no dia a dia do trabalho do franqueado e terá diversos benefícios, entre eles: proximidade com os clientes; programa de fidelidade e melhoria constante. Com isso, o franqueado saberá os pontos fortes e fracos da sua unidade ou do seu quiosque e de cada um dos seus colaboradores, podendo tomar ações específicas para cada um deles.









O sócio-fundador e presidente do Spa das Sobrancelhas, Marko Porto, lembra que o franqueado terá também a oportunidade de acompanhar em tempo real as avaliações e transações de seus clientes. Ele ressalta ainda que o franqueado poderá ver relatórios que indicam o NPS da unidade, que é arepresentação da satisfação dos clientes:



- Nosso compromisso com a qualidade de nosso serviço é um fator primordial em nosso trabalho. Desenvolvemos uma técnica exclusiva para nossa rede de franquias e nos dedicamos muito em treinamentos. Sabemos que a melhoria da Satisfação de nossos clientes é importante para os nossos resultados.



O Spa das Sobrancelhas, rede pertencente ao Grupo Beauty, nasceu da visão empreendedora do casal Marko Porto e Jane Muniz. O centro, que foi criado em 2007, tem o conceito de embelezamento do olhar e harmonia da face.



Atualmente, é um dos principais do mundo especializados em sobrancelhas e referência devido à excelência no atendimento e nos serviços. Desde a sua criação, foram abertas mais de 400 franquias pelos 26 estados brasileiros, com cerca de 200 mil atendimentos por mês.

Spa das Sobrancelhas cresce mais de 10% em um ano e planeja expansão





Com o conceito de embelezamento do olhar, centro de beleza é referência na excelência de serviços





Criado em 2007, a partir da visão empreendedora do casal Marko Porto e Jane Muniz, o Spa das Sobrancelhas, rede pertencente ao Grupo Beauty, já abriu mais de 400 franquias pelos 26 estados brasileiros, com cerca de 200 mil atendimentos por mês. Com o conceito de embelezamento do olhar e harmonia da face, o centro é, hoje, um dos principais do mundo especializados em sobrancelhas e referência devido à excelência no atendimento e nos serviços.





No ano passado, embora o país enfrentasse uma forte retração da economia, o Spa das Sobrancelhas, que entrou em 2011 para a rede de franchising, teve um grande crescimento: saltou de um faturamento de R$ 82 milhões, em 2015, para R$ 93 milhões, em 2016. Por conta do aquecimento desse mercado, os empresários acreditam que o momento é de oportunidade e já vislumbram um novo plano de expansão.





O Spa das Sobrancelhas conta com dois modelos de negócios: Unidade Essencial e Quiosque. Esse primeiro formato é uma loja, o investimento é a partir de R$ 99.990 e pode variar de acordo com o tamanho do espaço comprado. Nos quiosques, que têm foco nas vendas dos produtos e na possibilidade de experimentação dos mesmos, possuem valor de investimento a partir de R$ 110.000.





“Hoje, o Spa das Sobrancelhas é um negócio rentável em qualquer formato e local de implantação. Oferecemos alguns modelos de negócios para os franqueados. Os quiosques, por exemplo, são opção de baixo investimento e alta lucratividade. Desde o primeiro mês, o franqueado já opera com lucro, muito acima do seu ponto de equilíbrio”, afirma Marko Porto, co-fundador da marca e diretor executivo da rede.





A rede Spa das Sobrancelhas não é só mais uma empresa no mercado, ela se diferencia pelo tratamento especial oferecido aos seus clientes, conseguindo enxergar beleza em todas as coisas, reconhecer e projetar os diferentes olhares, valorizar o rosto e ressaltar a beleza das mulheres. Atualmente, a franquia é considerada uma das marcas mais promissoras do setor de franchising no país, o que se deve ao seu rápido crescimento.





Pioneirismo

Os sócios Marko Porto e Jane Muniz perceberam uma lacuna no mercado de beleza e lançaram os serviços especializados em sobrancelhas. Persistindo no investimento em Pesquisa & Desenvolvimento, criaram técnicas de visagismo facial e dermopigmentação, além do lançamento de produtos de beleza para o público feminino e masculino.





Serviços e produtos exclusivos

Como serviços, o Spa das Sobrancelhas oferece:

· Avaliação gratuita;

· Design das Sobrancelhas;

· Coloração de Sobrancelhas com Henna;

· Coloração dos Pelos das Sobrancelhas e Cílios;

· DermoLev;

· Design de Sobrancelhas com Linha Soft;

· Desondulação de Sobrancelhas;

· Remoção de Pigmento;

· Epilação de Buço com Linha Soft;

· Epilação de Têmporas com Linha Soft;

· Epilação Facial com Linha Soft;

· Permanente de Cílios;

· Revitale;

· Dermolev Fio a Fio;

· Megahair de Sobrancelhas;

· Alongamento de Cílios Fio a Fio.





A linha de produto do Spa é composta por 20 itens exclusivos, também vendida em todas as lojas da rede. A intenção até o final do ano é lançar mais 10 produtos, chegando a 32 sku's. A linha foi especialmente elaborada para o embelezamento do olhar, estendendo o cuidado e o carinho com os olhos e a pele dos clientes até sua casa, promovendo, assim, ainda mais beleza e bem-estar.





Unidade Essencial





Investimento – a partir de R$ 99.990 (uma cabine, uma cadeira e um dermógrafo)

Taxa de Franquia –a partir de R$34.000

Capital de Giro – a partir de R$ 10.000

Taxa Royalties – a partir de R$ 990,00

Taxa de Propaganda – a partir de R$ 260,00





Quiosque





Investimento – a partir de R$ 110.000

Taxa de Franquia –a partir de R$30.000

Capital de Giro – a partir de R$ 10.000

Taxa de Propaganda inicial– a partir de R$ 10.000





