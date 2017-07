/ / SP Máquinas expõe escavadeiras Link-Belt na 23ª Expotã, em Guarantã do Norte

Com a tecnologia do motor Isuzu Tier III, este equipamento é arrefecido por água, possui injeção eletrônica de combustível tipo, sistema EGR com trocador de calor, intercooler ar-ar e bujão de drenagem de óleo ecológico. Sua potência chega a 157 HP @ 1800 rpm, com torque máximo de 628 Nm @ 1500 rpm. Abastecido com diesel, seu tanque tem capacidade para 410 litros, sendo um equipamento muito produtivo, econômico e eficiente. O tanque de alta capacidade aliado à economia proporciona maiores intervalos entre paradas para reabastecimento.