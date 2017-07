/ / Sintep/MT prepara relatório sobre problemas no edital de concurso

Os problemas apresentados no edital do concurso público da educação, publicado nesta semana pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Seduc-MT), serão apontados em um relatório do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT) na próxima segunda-feira (11). Os equívocos, assim como as possíveis soluções, serão apresentados no documento, que inclui apontamentos já feitos pelos diretores do Sintep/MT, durante a elaboração do edital, mas que não foram ouvidos.





Resultado da greve de 67 dias no ano passado, o concurso público foi uma das reivindicações para a volta ao trabalho dos/as educadores/as. Além do atraso na publicação do edital (que deveria ter sido divulgado ainda em 2016), o documento traz entre seus problemas a quantidade de vagas, que mesmo com cadastro de reserva chega a pouco mais da metade das vagas disponíveis na rede estadual, que são de mais de 13 mil.





Em coletiva concedida nesta quinta-feira (06), o presidente do Sintep/MT, Henrique Lopes do Nascimento apontou alguns dos equívocos no edital. “Além dos erros de grafia, um dos problemas é que a nota de corte é 5, mas ao mesmo tempo o edital fala que só serão corrigidas provas (discursivas) até quatro vezes o número de vagas, ou seja, mesmo quem tirar acima de 5 pode não ter a prova da segunda fase avaliada”.





Outra questão apontada por Henrique é a exigência de que professores/as, mesmo de habilitações em áreas de linguagens, façam prova com questões de matemática e lógica. A prova didática, é contestada porque o candidato após aprovado já passa por avaliações periódicas durante o estágio probatório de três anos, além da de não estar previsto no edital o meio comprobatório em caso de contestação dessa etapa (gravação, por exemplo).





O presidente do Sintep/MT enfatiza que apesar dos problemas, o concurso não está inviabilizado e os/as profissionais devem fazer a inscrição. “Assim como falamos para os/as nossos/as alunos/as, desejamos que os/as trabalhadores/as da educação se preparem bem e consigam realizar uma ótima prova”.





Da Assessoria do SINTEP/MT